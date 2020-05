at, de, ch // Himmelhoch expandiert mit Yasni. Die PR-Agentur, die die Personen-Suchmaschine seit dem Vorjahr in Österreich betreute, erhielt von Yasni den Auftrag die Öffentlicheitsarbeit auch auf die Märkte Deutschland und die Schweiz auszudehnen. Zu diesem Zweck gründete Himmelhoch in Berlin eine Niederlassung. Dort ist Senior Consultant Nicola Kreja als Yasni-Betreuerin vor Ort. Den Yasni-Etat managt Wolf Mandl in Wien. atmedia.at