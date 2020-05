Wohnen mit Vera

Russwurm soll, sieht das Kampagnen-Konzept vor, aufgrund des kurzen Flights schnell für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit sorgen. " Vera Russwurm ist ein Testimonial mit großartigen Beliebtheitswerten und daher ein so genannter Publikumsmagnet", ergänzt Lobster-Kreativchef Robert Weber. Die, von 13. bis 21. März in Wien stattfindende Messe wird im TV und auf Rolling Boards beworben.

Credits:

Auftraggeber: Reed Messe Wien; Leitung Marketing: Sylvia Muik;

Agentur: Lobster; Konzeption: Robert Weber; Art-Director: Christian Pfeifer; Regie/Foto TV-Spot: Raimo Rumpler.



