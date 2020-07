Wogibtswas.at im Fernsehen

"Wir setzen nun neben Print-, Online- und Radio-Werbung einen beträchtlichen Schwerpunkt auf TV-Werbung", skizziert Wogibtswas.at-Geschäftsführer Oliver Olschewski den Media-Mix. Der TV-Werbedruck entsteht um die damit verbundenen Ziele zu erreichen via ATV, ATV2 sowie in den Werbefenstern von RTL, RTL 2 und Vox.



Die Kreativarbeit kommt von der Agentur donnerwetterblitz. Deren Konzept, um die Bekanntheit der Marke Wogibtswas.at zu steigern, dreht sich um die "Einfachheit der Idee" und "maximale Auffälligkeit" in deren Umsetzung.

Credits:

Auftraggeber: Wogibtswas.at GmbH; Geschäftsführer: Oliver Olschewski;

Agentur: donnerwetterblitz; Beratung: Thomas Schmidbauer, Barbara Guttmann; Creative Director: Mike Scherr; Filmproduktion: Jerk Films; Regie: Harald Staudach.