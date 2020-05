at // Puls 4 erhöht die Frequenz des Formats "Stadtreport". Die Sendung geht wöchentlich, jeden Donnerstag, um 18 Uhr on air. Der Stadtreport wird ab 27. November optisch und inhaltlich adaptiert auf Sendung gehen. Mit einem Wochenrückblick sowie einer Wochenvorschau und zahlreichen Tipps zum aktuellen Geschehen der Stadt Wien will das Format weiter Zuschauer für sich gewinnen. Fabian Kissler und Florian Danner moderieren. atmedia.at