Wochenende im Haus am See

atSind sie der Samstag-bis-Dienstag-Typ oder der Samstag-Sonntag-Dienstag-Typ? Vier Tage oder nur drei Tage Pause mit einem harmlosen Arbeitstag dazwischen. Österreich hat frei. Und nimmt sich frei. Der 1. Mai 2012 fällt günstig. Das Wetter ist vielversprechend. Auf zum Haus am See! Wer hat. Wer nicht hat, träumt davon. Wie Peter Fox. Der singt davon. Wer kein Haus am See braucht aber Wasser und Musik liebt, um den entsprechenden Feiertagsflow herzustellen, kann dies nun beim Surf Worldcup am Neusiedlersee tun: