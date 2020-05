Woche Graz wird Stadt-Gebrauchsanleitung

atMit neuer Positionierung und Ausrichtung am selben Platz tritt die Woche Graz künftig in der steirischen Landeshauptstadt sowohl an ihre Leser heran wie auch für den lokalen Werbemarkt auf. Zur Zeitung mit "positivem Zugang" zur Stadt und als im Sinne der Bürger mitgestaltendes Medium wird die Woche Graz weiterentwickelt und etabliert. "Wir werden künftig eine Gebrauchsanleitung für diese Stadt sein und dabei dem Leitsatz Graz to go folgen", skizziert Chefredakteur Roland Reischl das fixierte Entwicklungskonzept. In diesem Sinne erfolgten die inhaltlichen und optischen Veränderungsarbeiten.