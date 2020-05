Woche der Entscheidung?

at // In dieser Woche könnten entscheidende Weichenstellungen für den ORF erfolgen. Heute wird der Finanzausschuss des ORF Stiftungsrates das von der Geschäftsführung vorgelegte Zukunfts- und Strategiepapier im Hinblick auf dessen ökonomischen und finanziellen Entwicklungen diskutieren. Das Gremium wird eine grundsätzliche Entscheidungsrichtung erkennen lassen, die am kommenden Donnerstag, dem 2. April, im grossen Plenum, dem gesamten Stiftungsrat, eine wichtige Rolle spielen wird. Generaldirektor Alexander Wrabetz sprach, gegenüber der Austria Presse Agentur, von einer "entscheidenden Woche". Mit seinem Konzept wolle er den ORF in seiner Gesamtheit erhalten und man werde sehen ob der Stiftungsrat die Marschrichtung und das -tempo mitgehen möchte, sagte Wrabetz.