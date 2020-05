Wo Miss Piggy mehr als eine Sau ist

Die Botschaft dahinter: Ein Besuch in einem der österreichweit 19 Kinos des Tochterunternehmens der Constantin Film Holding ist dank neuester Bild- und Soundtechnik weit mehr als "nur" Film-Schauen. "Mit dieser Kampagne wollen wir das besondere Erlebnis eines Cineplexx Besuchs herausstreichen, mit dem selbst das beste Heimkino nicht mithalten kann", teilt Christian Langhammer, geschäftsführender Gesellschafter der Kino-Gruppe, dazu mit. Und Langhammer weiter: " Kino bietet, wie ich immer sage: 'The Best Value of Entertainment'. Mit dem Erwerb eines Kinotickets, bekommen unsere Besucher modernste Kinotechnologie, Top-Unterhaltung und ein einzigartiges Filmerlebnis geboten."



Die Kampagne ist seit 21. August 2014 auf City Lights zu sehen. Ab 28. August folgen Inserate, Kino-, TV- und Hörfunk-Spots, Online-Banner, U-Bahn Tafeln, Aufkleber und Freecards.

Credits:

Auftraggeber: Constantin Film Holding - Cineplexx; Geschäftsführer: Christian Langhammer.

Agentur: Riebenbauer Design; Creative Director: Franz Riebenbauer, Christian Himmelspach; Art Director: Patrick Tafner; Grafik: Rui Magalhaes; Beratung: Karina Gigler.