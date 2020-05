Wissen schafft Leser

de // Die Zahl wissenschaftlicher Berichte in den drei deutschen Tageszeitungen Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt und Süddeutsche Zeitung ist zwischen 2003 und 2007 umd 48 Prozent gestiegen. Die Aufbereitung wissenschaftlicher Themen außernhalb dafür definierter Seiten hat sich in der selben Zeit mehr als verdoppelt. Dieses Ergebnis förderte eine Studie der Universität Dortmund zutage. Das lässt die Interpretation zu, dass Wissenschaftsjournalismus, zumindest in deutsche Qualitätsmedien, boomt. Süddeutsche Zeitung, Seite 13