Wirz gewinnt Wüstenrot

atWüstenrot vergibt seinen Kreativ- und Media-Etat an Wirz. Dieser Entscheidung ging eine zweistufige Präsentationsrunde zuvor. In diesem Vergabe-Zyklus setzte sich Wirz gegen vier weitere Mitbewerber durch. Die Agentur ist künftig für die Kommunikationsbetreuung des Auftraggebers neben Österreich auch in der Slowakei und Kroatien verantwortlich.