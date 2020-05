at // Michael Reisinger, nach einer Technologie-Karriere in die Gastronomie gewechselt, serviert jeden Tag quasi als Hors d'oevre vor den Tagesmenüs seines Wiener Innenstadt-Restaurants die Speisekarte via Twitter. Reisinger holt über Twitter auch Wünsche zu den kulinarischen Angeboten ein. Und via Twitter erschließt sich Reisinger genau die Zielgruppe, die er in seinem Restaurant auch braucht: jung und urban.