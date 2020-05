WirtschaftsWoche Management View

Wie Sixt ist auch bei der WirtschaftsWoche Jung von Matt am Denken und Kreieren. Für das Magazin sind allerdings die Kreativen von der Spree am Werk. Und diese Aktualitätskampagnen entstehen gemäß dem Motto "Die aktuellen Themen - die wichtigsten Hintergründe". Die WirtschaftsWoche will damit seinen "Führungsanspruch als Deutschlands entscheidendes Wirtschaftsmagazin" deutlich machen. Die Sujets werden in überregionalen, deutschen Tageszeitungen, Zeitschriften sowie auf Online-Werbeträgern platziert.