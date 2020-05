deDas deutsche Magazin WirtschaftsWoche richtet seinen Blick auf Österreich. Aber nicht ausschließlich. Der Titel aus der Verlagsgruppe Handelsblatt eröffnet in München ein Büro, besetzt dieses mit Matthias Kamp und er ist beauftragt die Wirtschaftsentwicklung in Österreich sowie in zentraleuropäischen Märkten der EU zu verfolgen und zu analysieren.