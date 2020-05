Wirtschaftsfaktor Digitale Werbung

usVon 2007 auf 2011 verdoppelte sich in den USA die Zahl der Beschäftigten, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Internet-Werbung tätig sind. Die Harvard Business School beziffert dieses Beschäftigungsniveau mit 5,1 Millionen Menschen. Die digitale Werbe-Industrie in den USA beschäftigt unmittelbar zwei Millionen und das gesamte Öko-System mit indirekt in die Internt-Werbung Involvierten 31, Millionen Menschen. Und 2011 trug die Digital Marketing-Industrie 530 Milliarden US-Dollar zur gesamten Wirtschaftsleistung des Marktes bei.