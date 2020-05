WirtschaftsBlatt-Weltmeisterschaft läuft

Weltmeister-Voting

Es geht um deren Bewertung der Nominierten hinsichtlich Sympathie, Offensivität und Erfolg. Die "Spieler" treten gegeneinander an. Am 8. Juni endet die Gruppenphase. Sie geht in das Achtelfinale der besten 16 Unternehmen über. Aus den daraus folgenden Finalrunden gehen letztendlich drei Unternehmen hervor, die am 5. Juli in Linz mit dem Titel Weltmeister gekürt werden. Partner des WirtschaftsBlatt sind hierfür die Energie AG, KSV und MindTake Research. Letztere ist für die technische Umsetzung des Votings verantwortlich.