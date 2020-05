WirtschaftsBlatt-Team wird verkleinert

atEs ist doch keine Zusammenlegung, die monatelang auch außerhalb der beiden Tageszeitungen in de Medienbranche diskutiert und als solche aposthropiert wurde. Die Presse und das WirtschaftsBlatt bilden das größte Redaktionsnetzwerk im Bereich Wirtschaft. Dabei bleiben die Redaktionen wie versichert wird "unabhängig". Aber nicht so groß wie bislang. Dem WirtschaftsBlatt-Team steht eine Verkleinerung im Bereich von bis zu 25 Prozent ins Haus. Laut atmedia.at-Informationen werden die Dienstverträge von 20 bis 30 Mitarbeitern im redaktionellen und nicht-redaktionellen Bereich (in Summe 100 Mitarbeiter) aufgelöst. Der dafür notwendige Sozialplan wird gerade ausverhandelt.