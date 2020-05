WirtschaftsBlatt erringt INMA-Award

atDas WirtschaftsBlatt wurde gemeinsam mit der Publicis Group Austria in New York mit einem INMA-Award der International News Media Association ausgezeichnet. Beide erhielten den dritten Preis für die Kampagne Klare Fakten, klare Entscheidungen in der Kategorie Brand Awareness Across Platforms in der Kategorie "Zeitungen mit einer Auflage unter 75.000 Stück".