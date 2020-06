Wirtschaftliche Engpässe bedrohen Pressefreiheit

Kralinger verwies etwa auf ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage, damit Inhalte im Web besser vor Suchmaschinen und News-Aggregatoren geschützt werden können. In der gesamten EU werde die Presse durch indirekte oder direkte Fördermaßnahmen in ihrer demokratiepolitisch unverzichtbaren Aufgabe gestützt. "Leider geht gerade Österreich mit einer unverhältnismäßig starken Kürzung der Presseförderung in die entgegengesetzte Richtung", so Kralinger. "Gerade ein kleiner Medienstandort mit einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie Österreich braucht ein unabhängiges mediales Gegengewicht, das den Mächtigen auf die Finger schaut und Missstände kritisiert. Medienvielfalt und Pressefreiheit müssen der heimischen Regierung auch in Zeiten der Hypo Alpe Adria etwas wert sein."

Um die Bedeutung der unabhängigen Zeitungen und Magazine für die Meinungsbildung der Bevölkerung hervorzuheben, startet der Zeitungsverband anlässlich des Tags der Pressefreiheit wieder eine Kampagne.

Zugleich macht der VÖZ auf die schwierige internationale Situation der Presse aufmerksam. "2013 wurden laut Weltzeitungsverband (WAN-IFRA) 70 Medien-Angestellte getötet. Das sind mehr als in den Jahren zuvor. 2012 wurden 69 Medien-Mitarbeiter getötet, 2011 waren es 64, 2010 66. In den ersten vier Monaten des heurigen Jahres mussten bereits zehn Journalisten und Kameraleute ihr Leben lassen", so VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger. "Journalist zu sein ist damit in vielen Ländern ein gefährlicherer Job als je zuvor."