at // Orange und Dirnberger De Felice Grüber werden für die Kampagne "Zusammen sind wir mehr. Orange" mit dem "Staatspreis Werbung 2009" ausgezeichnet. In der Kategorie "Werbefilm" geht der Staatspreis an Demner, Merlicek & Bergmann, XXXLutz und Universa Filmproduktion für "Lass dich nicht von deinen Möbeln blamieren". "eyes wide open" von Wien Nord für das 1. Österreichische Filmfestival für Menschenrechte erhält den in der Kategorie "Print/Outdoor" vergebenen Staatspreis. Der diesjährige Sonderpreis geht an Freistädter Bier.