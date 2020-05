Wired geht in verlegerischen Vollbetrieb

Die redaktionelle Leitung des Titels übernimmt im April 2014 Nikolaus Röttger. Er ist seit Anfang August 2013 Chefredakteur von Gründerszene.de. Davor war Röttger für Gruner + Jahr tätig und entwickelte das Magazin Business Punk, dessen Redaktionsleitunge er inne hatte, sowie die im Frühjahr 2013 eingestellte Tageszeitung Financial Times Deutschland mit. Röttger war insgesamt acht Jahre im Wirtschafsmedien-Bereich von Gruner + Jahr in unterschiedlichen Positinen tätig.



Röttger übernimmt die Chefredaktion von Alexander von Streit, der für vier Ausgaben des Wired Magazins, die in den Jahren 2012 und 2013 erschienen sind, verantwortlich war.