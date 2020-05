Wirbel Wichte, Trendsmitter und endlose Jugend

at // Alexander Duphorn, Senior Vice President von Viacom Brand Solutions, präsentierte heute Vormittag in Wien vier Zielgruppen-Studien inklusive Typologien. In "Generation Nick jr." wurde die Lebenswelt von Vorschulkindern untersucht. Heraus kamen Senior Steppkes, Konsum Knirpse, Wirbel Wichte und Media Mäuse. Fast nahtlos schliessen daran die "Mindsets 3.0", "Circuits of Cool" und "Golden Age of Youth" an.