Wirbel um evolaris

at // Angebotene Rücktritte. Sitzungsunterbrechungen. Ausstiegsszenarien. Nicht klar getrennte unternehmerische Tätigkeiten der Vorstände. Unter diesen dunklen Sternen steht die evolaris next level Privatstiftung gerade. Zankapfel sind die Gesellschaften der beiden Vorstände Otto Petrovic und Michael Ksela. Laut Kleine Zeitung machen Gerüchte die Runde, in denen von "Umschichtung öffentlicher Gelder", die für evolaris bestimmt sind, in Petrovics und Kselas Firmen gesprochen wird. Beide hatten in einer Sitzung des evolaris Beirats ihren Rücktritt angeboten, der nicht akzeptiert wurde. Allerdings wurden Ksela und Petrovic beauftragt, vier Ausstiegsszenarien zu durchdenken. Derzeit sieht es danach aus als ob die evolaris next level Privatstiftung in ihrer Existenz gefährdet wäre.