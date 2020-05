at // Ein Salzburger Unternehmen investierte 2008 598.000 Euro in Online-Werbung. 87,10 Prozent dieser Werbe-Ausgaben flossen ins Keyword-Advertising. Im ersten Quartal 2009 beliefen sich die Online-Spendings auf 114.167 Euro und der Search Engine Marketing-Anteil ist auf 93 Prozent angewachsen. "Wir wollen verkaufen!", erklärt der Chef des europaweit tätigen Unternehmens, das mit 200 Mitarbeitern 16 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Darum fließt das Werbe-Budget fast hundertprozentig in Online-Aktivitäten. atmedia.at