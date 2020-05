Wir sind Top-Model

at // Ein Mädchen-Traum wurde wahr. Mehrere Mädchen-Träume wären fast wahr geworden. Und viele Buben-Augen wurden feucht. Die Kärntnerin Larissa ist Austria´s next Topmodel. Und Puls 4 hat sich zum ersten Geburtstag eine Quoten-"Torte" spendiert. Das Finale gestern Abend sahen bis zu 205.000 Erwachsene "ab 12 Jahren". Im Schnitt hatte jede Stufe bis zum Topmodel-Thron 169.000 Zuschauer und das gesamte Format durchschnittlich 160.000 Zuseher. Der Quoten-Erfolg der ersten Sendung, 251.000 Seher, konnte nicht mehr wiederholt werden. Für Puls 4 summiert sich die Adaption des deutschen Erfolgsformats auf einen weitesten Seherkreis von 1.047.000 Menschen. Und nicht ganz unwichtig: der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe beläuft sich auf 11,3 Prozent. Was Puls 4 fast zu einer zweiten Staffel verpflichtet. atmedia.at