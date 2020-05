Wir schauen hin

Neuer Reportage-Stil

Der Claim ist weiters mit drei Markenstatements versehen: "Ich schau nicht weg.", "Ich will was verändern." und "Ich will profitieren." Die von der Agentur seso realisierte Kampagne stellt Vielfältigkeit in ihren Mittelpunkt. In der Kampagnen-Sprache wird auf einen "neuen Reportage-Stil mit Infotainmentcharakter und einem neuen Soundbett" gesetzt, um die Botschaft zu emotionalisieren. "ich hab' NEWS" ist im TV, im Hörfunk, in Printmedien und am Plakat platziert. Flankiert wird die Kampagne im Internet und mittel Below-the-Line-Aktivitäten.