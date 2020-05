Winterspiele kein Marktanteilsgold

ORF 2 leistet wie gewohnt seinen Dienst und erreicht einen stabilen Marktanteil von 23,1 Prozent. Servus TV wird erstmals in der AGTT-Statistik geführt. Das Programm steigt mit 0,2 Prozent in die Ausweisung ein. ATV gewinnt 0,1 und Puls 4 um 0,2 Prozentpunkte dazu. Von den ORF-Sportfest-Spielen profiteren Sat.1, RTL und Vox. Sat.1 gewinnt 0,6, RTL 0,5 und Vox 0,5 Prozentpunkte Marktanteil dazu. ProSieben kann gerade 0,1 Prozentpunkte als Olympia-Alternative in der zweiten Februar-Hälfte gutmachen. Auch ARD und ZDF leiden offensichtlich unter ihrem öffentlich-rechtlichen Sportbewusstsein. Beide Programm verzeichnen Marktanteilsverlust. ZDF verliert 0,5 und ARD 0,1 Prozentpunkte.

Marktanteile Februar 2010