at // Thomas Winkler, bis November 2009 Chefredakteur der eingestellten Rundschau am Sonntag, übernimmt ab Februar die Chefredaktion der Oberösterreichischen Bezirksrundschau. Er tritt die Nachfolge von Michael Frostel an, der ab März Leiter der Konzernkommunikation der Energie AG Oberösterreich wird.