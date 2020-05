William Hill erhält neue Werbelinie

Parallel zum Österreich-Start läuft die William Hill-Kampagne auch in Italien und Spanien an. In der Kommunikation werden die Einflüsse von Ratio und Emotion auf das Wetten thematisiert. Das gipfelt im Claim: Wenn sie wetten, hören sie auf ihr Herz, aber lassen sie ihren Verstand entscheiden.



Zum Einsatz kommen insgesamt acht Spots, die sukzessive in den nächsten Wochen ausgeliefert und eingesetzt werden. Der TV-Flight wird über die Programme von ATV, ATV2, Comedy Central, gotv, kabeleins, ORF, Puls 4, ProSieben, RTL, RTLII und Servus TV gestreut.



Es ging um die, wie Wilhelm Huber, Director International Marketing William Hill, beschreibt, in der Kampagne um die "Umsetzung einer originellen, kreativen Idee" und "TV-Spots, die auffallen, aber auch unterhalten sollen".



Der Etat-Vergabe an die spanische Agentur ging eine Präsentationsrunde von dazu eingeladenen Agenturen auch ganz Europa voraus. Unter anderem auch der österreichische Etat-Halter, der vormals Fessler. Schmidbauer hieß und seit Kurzem unter Donnerwetterblitz auftritt. Die Agentur adaptiert die Sra. Rushmore-Kampagne für den österreichischen Markt.



Donnerwetterblitz habe sich, wie deren Geschäftsführer Thomas Schmidbauer dazu erklärt, im Pitch um den Etat gegen neun Mitbewerber bis in das Finale der letzten drei Anbieter vorgearbeitet.

Credits:

Auftraggeber: William Hill; Director International Marketing: Wilhelm Huber;

Agentur: Sra. Rushmore Madrid; TV-Produktion: Lee Films Madrid; Regie: Felipe Gomez; Adaption Österreich: Donnerwetterblitz.