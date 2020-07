Willhaben.at wirbt wieder

Die Kreation besorgt die Agentur donnerwetterblitz. Sie produzierte Werbemittel, die im TV, in Online- und Printmedien platziert werden und als Sonderwerbung klassifiziert sind.



In der Kampagne ginge es um, laut Marketingleiterin Mercedes Krutz, willhaben-Moments und der Inszenierung von deren Ausdruck mittels Freude, Stolz und Zufriedenheit. Außerdem geht es in der Kampagne darum auch einigermaßen laut und deutlich zu sagen, wie groß willhaben schon ist.



Die Mediastreuung erfolgt primär im TV und Online. Print und Sonderwerbe-Einsätze werden als "ergänzende Maßnahmen" eingesetzt.

Credits:

Auftraggeber: willhaben internet service; Geschäftsführung: Sylvia Dellantonio; Marketingleiterin: Mercedes Krutz;

Agentur: donnerwetterblitz; Beratung: Thomas Schmidbauer, Barbara Guttmann; Creative Director: Alexandra Ehrlich;

Filmproduktion: Kaiserschnitt Film; Regie: Deniz Cooper; Musik: Olympique - Track "No Estate to Remind".