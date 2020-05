willhaben.at fördert das Habenwollen

Weiters wird in der laufenden Kampagne die Service-Ebene und Usability des Rubrikenmarkt-Portals mit dem Claim "So schnell kann man's haben" verankert.



Für diese Kreativarbeit ist die Agentur Fessler.Schmidbauer verantwortlich. Der TV-Streuplan sieht den Spot-Einsatz in den Werbeblöcken von ORF eins, ORF 2, ATV, Puls 4, SAT.1 Austria, ProSieben Austria, RTL, RTL II, Vox und kabel eins vor.

Credits:

Auftraggeber: willhaben.at; Geschäftsführerin: Sylvia Dellantonio; Marketingleitung: Mercedes Krutz;



Agentur: Fessler.Schmidbauer; Creative Director/Text: Jörg Fessler, Thomas Schmidbauer;

Filmproduktion: JERKfilms; Regie: Tobias Baumann;



Werbemittel: TV-Spot; 30-Sekunden; Spot Auto, Spot Immobilien.



atmedia.at