Wilder Kaiser wählt Bartenbach

at, deDer Tourismusverband Wilder Kaiser in Tirol vergibt seinen Werbeetat an die in Mainz ansässige Agentur Bartenbach. Sie setzte sich bereits im Mai 2013 um diesen Auftrag durch und beliefert den Auftraggeber mit einem vollständigen Kommunikationsmix, der ab der Tourismussaison 2014 für die Region Wilder Kaiser zum Einsatz kommt.