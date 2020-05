Wilde Modernisierung des Neuen Volksblatts

Der Relaunch stand unter dem Motto "Das Beste vom Alten mit einer erfrischenden Prise Neuem". Damit wurde die Lesbarkeit, die Kompaktheit der Inhalte und Optik weiterentwickelt um das dezidierte Ziel, jüngere Leser für das Neue Volksblatt zu interessieren und zu gewinnen, erreichbar zu machen.



Die Jungen Wilden legten deshalb Hand an die Typografie, an die Farbwelt, vergrößerten die Bilder und relaunchten das Logo. Und sie machten auch nicht vor der Wochenend-Beilage halt. Dort entstand zusätzlich zu den größeren Bildern frischer Weißraum und erfolgte eine Neuanordnung von Textelementen.



Den grafischen und optischen Schwung nahm die Agentur mit in die Realisierung einer Werbekampagne für das Neue Volksblatt. Deren Botschaft "Wir blicken hinter die Kulissen" erschallt mittlerweile in den Regionen Linz, Wels und Steyr.



atmedia.at