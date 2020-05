Wild wuchernde Gemeinschaften

de // Wetter, Multimedia und Social Networks sind die, laut comScore, in Deutschland nutzungswachstumsstärksten Online-Kategorien. Im Jahresvergleich - von Jänner 2007 bis Jänner 2008 - legten Wetter-Angebote um 37, Multimedia-Dienste und Social Networks um jeweils 37 Prozent zu. In der letzten Kategorie gibt es zwei klare Wachstumsführer: die Yasni.de-Community nimmt um 530 und jene von Facebook um 465 Prozent zu. Pennergame.de erreicht mit 157 Prozent den drittstärksten Zuwachs. Hinsichtlich der absoluten Reichweite liegen die Google- vor den Microsoft-Sites an den ersten beiden Plätzen. Die ProSieben-Sites machen einen Sprung vom zehnten auf den dritten Platz und überholen eBay. In Summe nimmt die Online-Nutzung in Deutschland um 11 Prozent zu.