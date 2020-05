Wikitude transportiert Couponing-Kampagnen

Die Werbe-Integration sieht so aus: Wikitude ermittelt via GPS-Koordinaten den jeweiligen Standpunkt eines Nutzers und liefert in den Augmented Reality-Browser die ihm nächstliegenden Schlecker-Filialen. Sie sind mit einem Coupies-Symbol versehen. Wird dieses Symbol geklickt, bekommen die Nutzer die Coupon-Informationen.



Sowohl Nivea als auch Garnier gewähren mit diesen Gutscheinen jeweils zwei Euro Preisnachlass. Im Fall von Nivea for Men ist ein Grundumsatz von fünf Euro Pflicht um in den Genuß dieser Rabattierung zu kommen. Garnier will mit dieser Mobile Couponing-Kampagne bis 31. Oktober den Abverkauf von Koffein Augen Roll-Ons forcieren.



Wikitude und Coupies kooperieren seit Beginn dieses Jahres.



atmedia.at