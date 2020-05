Wikifolio und Comdirect tun was miteinander

Die deutsche, im Online-Wertpapiergeschäft tätige Direktbank Comdirect und die konsequent aufwärtsstrebende Social-Trading-Plattform Wikifolio.com vereinbarten eine Partnerschaft, die gegenseitige Vorteile mit sich bringen soll. Die beiden Unternehmen unterstützen sich vorerst einmal gegenseitig im Marketing und nutzen Synergien. Comdirect-Kunden können künftig unmittelbar über ihre Depots der Bank Wikifolio-Zertifikate. Im Gegenzug werden wiederum Wikifolio-Inhalte in Comdirect.de integriert sein.

Aus der Sicht von Wikifolio.com zahlt diese Comdirect-Integration in die eigene und in die Bekanntheit von Social Trading ein. Daraus soll wiederum die Verbreitung von Wikifolio-Zertifikaten in Wertpapier-Depots steigen und deren Etablierung weiter gefestigt werden. Comdirect eröffnet diese Kooperation mit einem speziellen Angebot für Wikifolio-Nutzer. Der weitere Ausbau der gemeinsamen Zusammenarbeit ist geplant.