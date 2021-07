Wikifolio.com schließt Finanzierungsrunde ab

Das Kapital kommt von VHB Ventures, Lang & Schwarz, Michael Grabner Media, SpeedInvest und Michael Altrichter. Diese Investoren sind bereits seit früheren Phasen der Unternehmensentwicklung in Wikifolio.com investiert.



Neubeteiligte an dem Unternehmen sind, wie es dazu heißt, "eine Gruppe von privaten Investoren im Umfeld des österreichischen Seedfonds", darunter Jörg Flöck, der Mitglied im Executive Committee von Thomson Reuters Markets war.



Wikifolio.com hat, laut Unternehmensführung, im ersten Quartal 2014 den operativen Break-Even erreicht und überschritten. Es soll die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft folgen. Das frische Kapital soll auch in die geplante Expansion in neue Märkte, die noch für dieses Jahr geplant ist, fliessen.



Andreas Kern, Gründer und Geschäftsführer von Wikifolio.com, peilt an, das Unternehmen zum "weltweit führenden Anbieter für Anleger und Trader im Social-Trading-Segment" zu entwickeln. Die "führende Position im Social-Trading-Bereich wird Wikifolio.com" mit dem frischen Kapital, so Flöck, "nochmals deutlich ausbauen".