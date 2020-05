Wikifolio.com intensiviert Präsenz durch Bildungsförderung

at, deWikifolio.com stärkt seine Zielgruppen-Präsenz in Deutschland durch eine Kooperation mit dem Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen (BVH). Das Social Trading-Unternehmen tritt als Förderer dieses Verbandes auf, um ihn in der Anlegerbildung im universitären Umfeld zu unterstützen. Gemeinsam soll die Aktienkultur in Deutschland gefördert werden.