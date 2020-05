Wiesner Hager-Marken-Check per Buzz

Try Hard 1.0, seit 30. September 2009 auf YouTube.com platziert, generierte bis heute auf 6.715, Try Hard 2.0, seit 30. Juli 2010 auf der Video-Sharing-Plattform, 4.742 und Try Hard 3.0, seit 30. März 2011 online, 1.109 Video-Views.



Die Agentur spricht davon, dass diese Serie in Online-Kanäle verbreitet wird. Daher sollte nicht aufgrund der mässigen YouTube-Performance auf die gesamte Kommunikationswirkung der Buzz-Videos rückgeschlossen werden.



Der Anspruch der Try Hard-Serie ist dagegen, laut Plenos, klar: sie soll die "hohen Qualitätsansprüche der Marke Wiesner Hager untermauern und ein klares Differenzierungspotenzial hin zum Mitbewerb schaffen".



Der dritte Möbeltest im Olympia-Eiskanal am bayerischen Königsee wurde von Fresh FX realisiert.



atmedia.at