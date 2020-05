Wienerzeitung.at macht sich frisch

atDie Blüte wird zur Frucht. So beschreibt Reinhard Göweil, Chefredakteur der Wiener Zeitung das was mit Wienerzeitung.at passiert ist. Nach einem guten Dreiviertel-Jahr geht das Newsportal der Tageszeitung im Laufe der Dunkelheit von 20. auf 21. Juni in seiner neuen und nächsten Version online. "Das Projekt wuchs sich ziemlich aus", teilt Göweil mit.