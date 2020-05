Wienerin und miss, zwei zugespitzte Ladies

Die neue Werbelinie der Wienerin dreht sich um Inhalte und Lesen. In der kreativen, wirkungsstimulierenden Umsetzung wird mit Zitaten, Aussagen und Wortspielereien gearbeitet. Diese sollen individuelle Dialoge mit den Rezipientinnen auslösen, ist auf deren Intellekt ausgerichtet und soll Identifikation mit der Denkwelt der Magazin-Marke schaffen. Über diese Textierung in den Sujets sollen sich die Leserinnen direkt angesprochen fühlen.



In diese Werbelinie lässen sich Upselling- und Content-Marketing-Überlegungen hinein interpretieren. Jedenfalls wird das Produkte, die Inhalte des Magazins, die entscheidend für die Kaufimpulse in der Zielgruppen sein sollen, in den Fokus der Werbekommunikation.