Wiener Werbeklima erreicht Tiefdruck-Gebiet

16 Prozent derjenigen, die sich eine bessere Geschäftslage in diesem Zeitraum erwarten, stehen 15 Prozent gegenüber, die von einer Verschlechterung der Geschäftslage im kommenden halben Jahr ausgehen. Hier zeichnet sich eine Grundtendenz ab, die sich in der, im Werbeklima-Index ausgewiesenen Nachfrage-Entwicklung noch verstärkt.



Sowohl im zweiten als auch im dritten Quartal liegen die Nachfrage-Erwartungen der Wiener Werbebranche mit elf Punkten, zwar klar positiv, aber doch deutlich unter den österreichweiten Erwartungen, die mit 22 Punkten für das vergangene und das laufende Quartal angesetzt sind, darunter. 70 Prozent der in Wien ansässigen Unternehmen der Branche melden in das Konjunktur-Barometer "ausreichende oder sogar mehr als ausreichende Auftragsbestände". Allerdings dämpft die immer kurzfristiger werdende Bindung der Auftraggeber an die Agentur die Erwartungen, den Optimismus und drückt auf das Gemüt.



In der Fachgruppe Werbung Wien werden daher bereits Effekte auf die Beschäftigungspolitik der Agentur konstatiert. Während jeder vierte Betrieb im zweiten Quartal Mitarbeiter engagiert, baut jedes fünfte Unternehmen wieder Personal ab. Die Mehrzahl, in diesem Zeitraum waren es 57 Prozent, hielt im vorigen Quartal seinen Mitarbeiter-Stand auf unverändertem Niveau.



Letztendlich erwartet wir, wie Fachgruppen-Obmann Michael Himmer zu verstehen gibt, eine Konjunkturdelle, deren Intensität nicht abschätzbar ist und die aus der Staatsschulden-Krise, den Unsicherheiten öffentlicher Auftraggeber aufgrund von Transparenz-Gesetz und Anti-Korruptionsbestimmungen sowie dem verschärften Wettbewerb für den Medienstandort Wien resultiert.