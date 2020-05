Wiener Stadtwerke stimulieren das Wachsein

Die Agentur realisierte die auf die Veranstaltung hinweisende und -führende Kommunikation in verschiedenen digitalen Kommunikationskanälen, die auf die Kreativarbeit aus der klassischen Kommunikation aufsetzt.



Das digitale Mediennetz besteht aus:

Die Agentur schöpft dafür die, wie Geschäftsführerin Karin Hammer erklärt, "gesamte Bandbreite integrierbarer Kommunikation" aus. Das Feuer zu den Menschen zu bringen respektive die Botschaft dorthin tragen wo die Menschen sind, ist die Aufgabe der Kampagne. Und damit, wie in digitalen Medien üblich, die intramediale Weiterverbreitung durch die Viralisierungsmöglichkeiten und die Weiterverbreitung zu initiieren.



Hammer drückt das so aus: "Ein durchgängiges Wechselspiel aller digitaler Plattformen ist die ideale Verbindung um Aufmerksamkeit zu schaffen und das Wechselspiel zwischen Kunden, Marke und Produkt zu intensivieren."



Die Freie Digitale entwickelt die im Vorjahr für die Wiener Stadtwerke ebenfalls für die "Lange Nacht" umgesetzten Kampagne - diese ist die Agentur die zweite - weiter. Was 2011 ein Eventprogramm auf einem Kalender war, ist nun ein, wie ihn Hammer beschreibt, "dynamischer und individueller Programmplaner", das sich Online wie auch auf mobilen Endgeräten nutzen lässt.



