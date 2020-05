Wiener Schnitzel aus der App-Pfanne

at, deSchnitzel gibt es landauf und landab so unterschiedlich wie es Köchinnen und Köche dafür gibt. Doch das Fünf-Hauben-Schnitzel, das "Wiener Schnitzel", die Letzt-Instanz im österreichischen Fleischverzehr-Himmel, macht sich rar in den Pfannen. Findet der Koch und Ernährungberater Thomas Sixt. Deswegen initiierte er eine Schnitzel-App.