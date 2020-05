Wiener Online setzt auf Bild-Opulenz

"Lasziv und trotztdem stilvoll" lautet die Beschreibung der neuen Version von Wiener-Online.at durch Styria Multi Media. Dass der, so der Leser und Nutzer des Portals in einer Charakterisierung, "moderne, stilbewusste, kultur- und genuss-interessierte Mann von heute" auf seine optischen Kosten kommt, dafür sind Thomas Safranek, der Art-Direktor des Hauses, und die beiden Grafiker David Forsthuber und Benedikt Müller verantwortlich.



Wiener-Online.at ist auf Content-Ebene strukturell am Magazin ausgerichtet und gliedert sich in die Bereiche Menschen, Lust, Lebensstil, Technik, Kultur und Gewinnspiele. Dieser Relaunch wurde dazu genutzt um das inhaltliche Angebot in den Bereichen Service, Trends und News auszubauen, um unter anderem die Verweildauer im Online-Angebot zu verlängern.



atmedia.at