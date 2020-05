Wiener Glückskekse in Köln

Angesichts des hohen Spaß-Niveaus der zahllosen Onliner in der Rhein-Stadt wirbt Social Advertainment in den Messehallen mit Fortune Cookies für sich. Anstelle segensreicher Sprüche wie "Dein Leben wird sich verändern" oder "Pflanze sofort einen Mangobaum" packt das Joint-Venture Codes in die zahnschmelz-beeinträchtigenden Küchlein.



Diese Codes können dann über die Social Advertainment-Fanpage doch noch in Sprüche oder in Gewinne wie Wien-Urlaube, ÖAMTC-Touringsets und Sachertorten verwandeln.



Mit den Fortune Cookies will Social Advertainment eine Alternative zum hochfrequenten Business-Card-Tausch in Köln bieten und eine andere Beschäftigung mit dem Unternehmen sowie die Vernetzung stimulieren.



