Wiener D-Light

Wien Energie Glasfaser

Das Unternehmen will, basierend auf dem Glasfasernetz "blizznet" und gestärkt durch Wien Energie Wienstrom "Privat- und Firmenkunden innovative, leistbare und bedienungsfreundliche Services" anbieten. Private Nutzer sollen in den Genuß von Video-on-Demand, E-Mail- und Chat-Services am TV-Schirm und das Archivieren von Bildern, Filmen und Musik kommen. Unternehmen bietet D-Light Telefonie, Daten- und Internetdiensten, etc. an.