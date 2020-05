Wien wird Freiland

Alster - Donau - Spree

Dahinter steckt die Absicht "alles Innovative, Neue, Konvergente" in Wien entstehen zu lassen. An der Spree heißt die Agentur Freiland Kommunikationslösungen. Dort sind die Kreativen und Dialog-Macher am Werk. An der Alster firmiert das Unternehmen unter Freiland Netzlösungen und schafft die mittlerweile unumgänglichen technischen Leistungen für Kommunikation.



Diese Akzentuierung war nicht zuletzt wegen der Österreich-Expansion notwendig geworden. Wobei Expansion nicht gerne gehört wird im Hause Freiland. Die Agentur versteht den Bezug des Nachbarhauses als "Schritt in Richtung Dezentralisierung der einzelnen Agenturbereiche".



Mit dieser Definition sind die Freiland-Geschäftsführer Frank Netzband und Thomas Nowack sehr zufrieden. Ebenso mit der Dezentralisierung, die beispielsweise mit Skoda zu tun hat. Freiland verwirklichte gemeinsam mit der Skoda-Leadagentur Leagas Delaney den Webauftritt für die Skoda GreenLine. Netzband: "Es ist das erste Projekt, bei der das Zusammenspiel aller drei Standort voll zum Tragen kam." So wurde die gesamte Kreativleistung dafür bereits in Wien erbracht.



atmedia.at