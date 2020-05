Wien und Prag an einem Zügel

at // Jörg Spreitzer übernimmt zusätzlich zur Leitung von JWT Wien die Führung der tschechischen JWT in Prag. Die Vernetzung beider Agenturen setzt sich auch auf einer anderen Ebene fort. Britta Plattner übernimmt auch das Strategic Planning in Prag. JWT Praha betreut unter andern Kunden wie Nestlé, HSBC oder Mazda. Dieser Schritt macht abgesehen von Vernetzung die durch die gesamte WPP laufende Reorganisation und Kostenkürzung sichtbar. atmedia.at