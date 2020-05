Wien Tourismus großformatiges Länderspiel

Diese "Bilderbücher" sind an Bus- und Straßenbahnstationen zu finden und werben mit dem Claim Jetzt oder nie: Wiens schönste Seiten entdecken für die Bundeshauptstadt. In den Büchern sind Sujets mit Wien-Ansichten zu sehen sowie Veranstaltungshinweise zu finden. Parallel dazu werden Flyer in den genannten Städten an Passanten verteilt, die für die notwendige, individuelle Aufmerksamkeit sorgen sollen.



Konzipiert und realisiert wurde die Ambient Media-Kampagne von MEC Austria.



atmedia.at