Wien Ticket expandiert mit Ticket.at

Ticket.at ist die zweite Portal-Realisierung von echonet für Wien Ticket. Dementsprechend setzte die Agentur das neue Portal auf eine Fülle vorhandenen Wissens zum Online-Verkauf des Auftraggebers auf. Was wiederum in die Installation der jetzt laufenden Abwicklungssysteme von Ticket.at einfloß.



Parallel dazu initiierte Wien Ticket-Geschäftsführer Matthäus Zelenka eine Marketing-Kooperation mit der Verlagsgruppe News und News.at. Diese Partnerschaft soll klarerweise dem angepeilten Ziel der österreichweiten Veranstaltungsvermarktung und des Ticket-Verkaufs dienlich sein und wird sich aller Voraussicht in intensiver medialer Unterstützung äußern.

Credits:

Auftraggeber: Wien Ticket; Geschäftsführer: Matthäus Zelenka;



Agentur: echonet; Geschäftsführer: Roland Vidmar; Projektleitung: Maggie Kawka.



